No bastidor do Vaticano Uma sátira política e religiosa, que divide opiniões e provocou protestos no Vaticano: assim é Habemus Papam, o novo filme de Nanni Moretti, o diretor de Caro Diário e O Quarto do Filho. Premiadíssimo no exterior, Moretti é conhecido na Itália por discutir os temas da atualidade de maneira muito criativa e, em geral, engraçada. No entanto, o caráter tragicamente humano de um religioso é o que sobressai neste Habemus Papam.