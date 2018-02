Ninguém como italiano para fazer rir e chorar Houve um tempo em que se esperava com ansiedade pelos filmes italianos. Não apenas pelo último trabalho de mestres como Fellini e Antonioni, mas também os de um formidável "segundo time", composto por nomes como Mario Monicelli e Dino Risi. Injustiça, claro, pois tanto Monicelli como Risi faziam cinema de primeira ordem, embora também se preocupassem muito com a resposta do público. Era o tempo de ouro da commedia all'italiana, esse gênero agridoce que eles sabem temperar como ninguém. Depois os mestres morreram e o cinema italiano praticamente saiu das nossas vidas. Pouco aparece por aqui, com raras exceções. Uma delas é este A Primeira Coisa Bela.