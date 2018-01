NINE INCH NAILS VOLTA À ATIVA Trent Reznor, líder do Nine Inch Nails, anunciou que a banda voltará à ativa. O cantor havia sugerido o fim do grupo em 2009, com uma turnê chamada Wave Goodbye, mas desde então, ao mesmo tempo em que compôs trilhas sonoras e ganhou um Oscar pela música de A Rede Social, Reznor não descartou a possibilidade de reformar o grupo. Avisou ontem que fará turnês em 2013 e 2014. "Estava compondo com Adrian Belew, o que nos levou a uma discussões sobre como as músicas funcionariam em um contexto ao vivo, o que me levou a repensar o que o Nine Inch Nails pode ser", disse, em comunicado à imprensa publicado pelo site Pitchfork.