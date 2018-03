Nine Inch Nails vai tocar em SP e no RS em outubro A banda de rock eletrônico industrial Nine Inch Nails volta ao Brasil em outubro para duas apresentações: dia 7, em São Paulo, no Via Funchal, e dia 9, em Porto Alegre, no Pepsi On Stage. O horário dos shows, assim como o início da venda de ingressos, ainda não estão definidos. A banda está em turnê na América do Norte divulgando ?The Slip?, álbum lançado neste ano exclusivamente pela internet. Além do Brasil, o NIN fará shows na Colômbia (12/10) e Venezuela (15/10). As informações são do Jornal da Tarde.