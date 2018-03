Nina Pandolfo lança livro A artista e grafiteira Nina Pandolfo lança hoje, às 19 h, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, livro sobre seus 15 anos de atividade. A obra, intitulada Nina (Editora Master Books, 208 págs., R$ 150), apresenta reproduções de grafites que a artista realizou com Osgemeos - ela é casada com Otavio Pandolfo, da famosa dupla -, e com o grafiteiro Nunca no Castelo Kelburn, na Escócia, em 2007, como ainda obras criadas em outras localidades do Brasil e do mundo. O livro ainda apresenta desenhos, pinturas e esculturas criados pela artista, representada pela Galeria Leme. A Livraria Cultura do Conjunto Nacional fica na Av. Paulista, 2.073.