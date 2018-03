Nina Hoss, uma senhora atriz

Há apenas 13 anos, no Festival de Berlim de 2000, Nina Hoss integrou o programa Shooting Stars, destinado a revelar novos talentos. A década foi prodigiosa para ela. Nina recebeu o Urso de Prata de melhor interpretação feminina na Berlinale de 2004, por Yella, de Christian Petzold, voltou diversas vezes ao palácio do festival de Potsdamer Platz, foi jurada. Tornou-se uma das maiores (a maior?) atrizes alemãs de sua geração. E a pequenina Nina não brilha só na tela. No palco, com diretores como o mito Bob Wilson, projetou uma persona tão intensa que foi escolhida a personalidade do ano no teatro, na Alemanha. Ela conversou pelo telefone com a reportagem sobre seu novo filme com Christian Petzold, que estreia sexta-feira. Após o nacional O Som ao Redor, de Kleber Mendonça Filho, Barbara é outro grande filme que anima a expectativa que venha a ser um ano bom para a criação, não apenas para a bilheteria do cinema.

Para falar de Barbara, um bom começo é justamente o início do filme. A chegada da médica à pequena cidade, filmada da janela em que dois homens comentam sobre ela. Aquilo foi uma improvisação na hora de filmar?

Nina Hoss - Já estava no roteiro, mas foi uma coisa muito discutida por nós. Conheço Christian (Petzold) há muito tempo, fui premiada por filmes dele, conheço seu método, tudo isso é verdade. Mas Barbara é especial. O filme é sobre essa médica que é despachada para o interior da Alemanha Oriental. As autoridades temem que ela esteja querendo fugir e exercem rígida vigilância sobre ela. Há a suspeita de que esteja sendo monitorada e, quando ela se envolve com o médico no posto, há suspeita sobre se ele não participa da vigilância. Como contar essa história? Christian adotou um rigor quase documental. Dizia que o desafio de Barbara era estabelecer o olhar certo para filmar a personagem. A tomada a distância representava para nós o olho do Estado. Durante o filme, envolvido com os personagens e o romance, o espectador pode nem se dar conta, mas a posição da câmera é fundamental. Não é só contar a história. É estabelecer o ponto de vista - o olhar do Estado, o olhar intimista, dos personagens entre eles.

Ouvem-se histórias terríveis da repressão na Alemanha Oriental. Bastou o roteiro ou você fez algum tipo de pesquisa?

Nina Hoss - O roteiro já me fornecia o básico, mas fiz pesquisa, sim. Sou filha de um político verde e de uma diretora de teatro. Em minha casa, na infância e adolescência, encontrei sempre um ambiente excepcional de liberdade. Meus pais me incentivavam a ter opinião, a lutar por ela. E Barbara é o oposto disso - ela é produto de uma sociedade que reprime o indivíduo, que o induz a pensar e agir em bloco e a abrir mão da sua individualidade. Barbara é produto da insegurança e do medo. Conversei com algumas pessoas e elas foram unânimes - havia câmeras por todo lado na Alemanha Oriental. Você era vigiado o tempo todo pela Stasi (a polícia secreta), a tal ponto que, muitas vezes, quando queriam falar alguma coisa muito íntima, as pessoas iam para o mato, passear na floresta. Mas até isso o Estado tentava coibir, dando incertas mesmo nesses locais.

Na Berlinale, Petzold disse que mostrou à equipe filmes como Klute, o Passado Condena, de Alan J. Pakula, e Uma Aventura na Martinica, de Howard Hawks. As histórias não têm nada a ver, as personagens, sim. Qual a justificativa dele?

Nina Hoss - Você tem razão, não era a proximidade da história que fazia desses filmes referências para a gente. Há um triângulo em Barbara - ela deixou o amante na cidade grande e ele prepara a fuga, mas agora ela está se envolvendo com esse outro, não tem mais certeza de que quer ir embora. O que há de comum entre todos esses filmes e o nosso é a questão ética, que é fundamental em Barbara. O filme não é uma denúncia sobre a repressão na antiga RDA (Alemanha Oriental). Se fosse, já teria nascido velho. Mas a questão ética, as escolhas que os personagens fazem e os métodos que podem estar sendo usados, tudo isso é atual e faz a riqueza de Barbara. Christian (Petzold) pensou tudo isso. O menor gesto, a menor suspeita gerava sempre uma discussão no set e nada era deixado ao acaso. Ele tinha explicação para tudo. O público percebe isso, porque depois de Berlim o filme foi para muitos festivais. Na França, teve críticas ótimas e, na Alemanha, a estreia foi um acontecimento. Christian pode ter tido críticas tão boas antes, mas nunca teve tanto público. Claro que é o público do circuito de arte e ensaio. Não é um blockbuster de Hollywood, mas os números, em toda parte, configuram o sucesso. Os elogios são calorosos. É reconfortante saber que fizemos um filme que repercute nas pessoas.

De minha parte talvez seja um velho romântico e tolo, mas passei o filme de coração na mão, morrendo de medo de que o colega com quem Barbara se envolve fosse um canalha espião do regime. O que você pensa disso?

Nina Hoss - Que é muito simpático de sua parte. O tempo todo era nossa preocupação. Se as coisas forem muito evidentes, se não houvesse nuance nem dúvida, o filme não iria funcionar. A força de Barbara vem desse território sinuoso em que se movimentam os personagens. A ética, como conjunto de valores, tem de prevalecer nas pequenas coisas, não apenas nas grandes decisões.

Você trabalhou com Bob Wilson e ele esteve em São Paulo há pouco. O que acha dele?

Nina Hoss - Soube do sucesso de Bob no Brasil. Ele mostrou Lulu, com Angela Winkler, não? É um belíssimo espetáculo. Trabalhei com Bob Wilson muito cedo em minha carreira, quando ainda não tinha condições de avaliar seu gênio. Depois disso, eu o acompanhei como espectadora e tenho DVDs de algumas de suas montagens. Seu Orlando é maravilhoso. Não diria que tudo o que ele faz é genial, mas quando acerta, Bob cria coisas maravilhosas. E ele ousa. Mesmo quando parece se repetir, com sua obsessão pela estética do (cinema) silencioso, nunca fica na mesmice.

Alguma novidade no teatro?

Nina Hoss - Estou entusiasmada com o que vem pela frente. Vou fazer Hedda Gabler, uma personagem emblemática de (Henryk) Ibsen. Hedda é caprichosa, inadaptada, histérica, irradia uma espécie de vitalidade nervosa e irritante por toda a peça, em particular sobre os dois homens que arruína, o marido e o amante. Será um grande desafio, mas espero conseguir.