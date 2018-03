Nike retira anúncios de tênis considerados homofóbicos A Nike, maior fabricante de roupas e calçados esportivos do mundo, retirou de circulação anúncios considerados por blogueiros como homofóbicos. A polêmica começou na semana passada, após a publicação de propagandas para os novos tênis de basquete Hyperdunk, que mostravam o rosto de um jogador entre as pernas de um adversário pulando para enterrar a bola na cesta. Os anúncios, acompanhados pelo slogan "That ain't right" ("Isso não está certo"), foram considerados homofóbicos e ofensivos aos negros, por alguns blogueiros e críticos. A discussão foi levantada pelo site www.gawker.com, em um post de blog visto em http://gawker.com/5027779/does-nike-hate-gays-or-do-gays-hate-basketball. "A piada aqui (...) é baseada na homofobia implacável das brincadeiras heterossexuais", disse o blog no post. "A Nike deveria retirar os anúncios. Ou refazê-los para que sejam menos ofensivos aos fãs gays de basquete, pelo menos." Em nota, a Nike disse que a companhia iria retirar a campanha para "ressaltar nosso constante compromisso com o apoio à diversidade no esporte e no trabalho". Entretanto, o anúncio em questão, afirmou a Nike, é baseado "puramente em um elemento da natureza do jogo de basquete -- o feito atlético de enterrar uma bola na cesta adversária, não tendo a intenção de ofender". Na semana passada, a fabricante de doces Mars retirou de circulação um anúncio de TV do chocolate Snickers, de acordo com o grupo de direitos humanos The Human Rights Campaign Foundation, que havia dito que a propaganda retratava um estereótipo de um homem gay. Em fevereiro, a Mars também retirou um anúncio que havia sido veiculado durante o Super Bowl, depois de reclamações de grupos de defesa dos homossexuais. (Reportagem de Alexandria Sage e Varsha Tickoo)