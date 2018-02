Nightwish fará show no Brasil em dezembro Com 16 anos de carreira e mais de 8 milhões de álbuns vendidos no mundo, a banda finlandesa de metal Nightwish volta ao Brasil para show no próximo dia 12 de dezembro, no Credicard Hall, em São Paulo. O grupo apresenta a turnê de seu CD mais recente, "Imaginaerum". Sua última apresentação no Brasil fora em 2008. A venda de ingressos para o público em geral começa no dia 24 (clientes Citi, Credicard e Diners terão pré-venda exclusiva entre os dias 17 e 23, pela internet - www.ticketsforfun.com.br, pelo telefone 4003-5588, válido para todo o País, na bilheteria do Credicard Hall e nos pontos de venda