Niemeyer volta para a UTI após uma arritmia cardíaca

O arquiteto Oscar Niemeyer, de 101 anos, voltou para o Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Samaritano, no Rio, na manhã desta segunda-feira, 5, por conta de uma arritmia cardíaca.

Segundo a assessoria do hospital, ele está se recuperando bem da arritmia e do pós-operatório, mas não há previsão de quando ele voltará para a Unidade Intermediária, onde estava desde a noite de sábado, 3.

Niemeyer, que está internado desde o dia 23, passou por uma laparoscopia, na tarde de quarta-feira, 30, para retirar um tumor no intestino. A operação, com duração de três horas, transcorreu sem problemas. A recuperação do arquiteto continua satisfatória, segundo informações da assessoria do Hospital Samaritano.