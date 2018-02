Niemeyer volta a ser internado no Rio, diz familiar

Dez dias depois de receber alta, o arquiteto Oscar Niemeyer, de 104 anos, foi novamente internado, informou nesta terça-feira, 06, à Reuters um parente próximo.

O arquiteto foi levado ao hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, para receber cuidados médicos após apresentar mais uma vez dificuldades para se alimentar e ingerir líquido.

"Parece ser um novo quadro de desidratação. Conversei com o pessoal do hospital, que me disse que ele está bem, mas fica por precaução", afirmou o parente à Reuters.

"Nossa expectativa é que ele possa sair até o fim da semana", completou o familiar, que preferiu não se identificar.

Niemeyer recebeu alta do hospital no dia 27 de outubro, depois de passar cerca de 15 dias internado com um quadro de desidratação.

Essa é a terceira internação do arquiteto neste ano.

"Ele saiu do hospital e vinha trabalhando na medida do possível, mas com calma", finalizou o parente.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)