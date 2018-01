Niemeyer sai do CTI, mas ainda não há previsão de alta

A recuperação do arquiteto Oscar Niemeyer, de 101 anos, continua satisfatória, segundo informações da assessoria do Hospital Samaritano, no Rio, onde está internado desde o último dia 24.

De acordo com o hospital, o arquiteto saiu do Centro de Terapia Intensiva (CTI) na noite deste sábado, 3, e está na Unidade Intermediária. Ainda não há informação sobre quando Niemeyer será transferido para o quarto.

A recuperação do arquiteto está dentro do esperado, segundo boletim do hospital, e ele respira sem a ajuda de aparelhos. Niemeyer passou por uma laparoscopia, na tarde de quarta-feira, 30, para retirar um tumor no intestino. A operação, com duração de três horas, transcorreu sem problemas.

No dia 24, Niemeyer já tinha sido operado para a retirada de um cálculo na vesícula. De acordo com o boletim médico, o arquiteto vinha apresentando boa evolução, mas apresentou um sangramento intestinal na noite de terça-feira, 29, sem relação com o problema anterior.

Os médicos então decidiram submetê-lo a uma endoscopia digestiva e colonoscopia, em que foi identificada a presença de um tumor de cólon (intestino grosso). Diante do diagnóstico, a equipe médica optou pelo tratamento cirúrgico.