Niemeyer permanece internado em hospital no Rio O arquiteto Oscar Niemeyer, de 98 anos, permanece internado no Hospital Samaritano, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. Niemeyer, internado desde às 7 horas de domingo, fraturou o quadril em conseqüência de uma queda sofrida em sua casa e foi submetido a uma cirurgia ortopédica. Segundo boletim médico divulgado nesta terça-feira, Niemeyer "passou a noite bem e sem febre e seu quadro clínico é considerado bom". O boletim é assinado pelo ortopedista Pedro Ivo de Carvalho e pelo clínico geral Fernando Gjorup. Na segunda-feira, ele passou por sessões de fisioterapia e já questionou os médicos sobre sua volta ao trabalho. O arquiteto permanece internado na Unidade Intermediária (UI) do hospital e ainda não há previsão de alta. Niemeyer nasceu no Rio de Janeiro em 15 de dezembro de 1907. Considerado o mais importante arquiteto brasileiro deste século, iniciou sua carreira em 1934. Entre suas mais importantes obras estão o Palácio da Alvorada, o Conjunto Praça dos Três Poderes, o Palácio do Itamaraty, o Memorial JK e a Catedral Metropolitana, em Brasília. Em São Paulo, Niemeyer projetou o Conjunto Parque do Ibirapuera, o Edifício Copan e o Memorial da América Latina. Em Belo Horizonte, foi responsável pelo projeto do Conjunto da Pampulha, que inclui a Igreja de São Francisco de Assis, a Casa do Baile e Cassino, além da Biblioteca Estadual. Curitiba é sede do Museu Oscar Niemeyer e, no Rio de Janeiro, o arquiteto projetou o Sambódromo e a Casa das Canoas.