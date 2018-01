Niemeyer fará monumento em homengem a Bolívar A mais recente obra de Oscar Niemeyer é um monumento a Simon Bolívar que será construído em Caracas, capital da Venezuela. Niemeyer que é um dos maiores nomes da arquitetura mundial, e comunista histórico, contou que teve a idéia ao receber a visita do presidente Hugo Chávez, na semana passada, durante a cimeira do Mercosul. ?Ele não me pediu nada, mas achei que ficaria bem esta homenagem?, disse Niemeyer ao Estado. ?Será um monumento com cem metros de altura, mas não mostro a ninguém antes de o Chávez vê-lo.? Isso deve acontecer até segunda-feira, pois o projeto deverá estar na mostra retrospectiva sobre Niemeyer que será inaugurada na mesma segunda-feira, no Paço Imperial, no Rio.