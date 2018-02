Niemeyer falta à Bienal do Livro por problemas de saúde

O arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer, de 99 anos, não compareceu nesta quarta, 19, a uma mesa-redonda na 13.ª Bienal do Livro do Rio de Janeiro, devido a problemas de saúde, informaram seus familiares. "Infelizmente, por motivos de saúde, sinto não poder participar da mesa-redonda organizada para esta Bienal do Livro. A vida é mais importante que a arquitetura", disse Niemeyer em comunicado de desculpas lido por seu neto Caíque Niemeyer. O lendário arquiteto e ícone internacional por mais de meio século, com obras em dezenas de países, segue em atividade e dirigindo projetos, apesar de sua avançada idade. Niemeyer foi aconselhado por seu médico a evitar "as grandes emoções", após sofrer uma indisposição, disse sua assessoria de imprensa. Na programação da Bienal estava prevista a presença de Niemeyer em um debate com o arquiteto mexicano Ricardo Legorreta. Além disso, assinaria o livro Oscar Niemeyer - Uma Arquitetura da Sedução, do crítico André Corrêa do Lago.