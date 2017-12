Niemeyer e d. Pedro II em coleção da Unesco Entre as 54 inscrições no Registro do Programa Memória do Mundo da Unesco aprovadas pela diretora-geral da entidade, Irina Bokova, estão duas coleções brasileiras. A primeira é formada por 8.927 documentos, esboços, álbuns e desenhos técnicos do arquiteto Oscar Niemeyer. A segunda refere-se ao patrimônio documental de viagens de D. Pedro II no Brasil e no exterior. Foram aprovadas, ainda, inscrições de manuscritos da adolescência e juventude de Che Guevara, além de seu diário de campanha na Bolívia.