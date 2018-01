Niemeyer doa projeto de museu à Espanha O presidente da região espanhola de Astúrias, Vicente Alvarez Areces, virá ao Brasil, na próxima segunda-feira, para assinar com o arquiteto Oscar Niemeyer um acordo para construir o museu da Fundação Príncipe de Astúrias, em Avilés. Álvarez Areces chegará ao Rio de Janeiro acompanhado pela conselheira de Cultura, Ana Rosa Migoya, para receber a cessão do projeto do arquiteto, que recebeu o prêmio Príncipe de Astúrias das Artes em 1989. Niemeyer, de 98 anos, anunciou esta semana que doaria à Fundação Príncipe de Astúrias - título do herdeiro da Coroa espanhola - o projeto do museu, e destacou as boas condições do entorno da foz de Avilés como o melhor lugar para construí-lo. A obra será a primeira de Oscar Niemeyer na Espanha, arquiteto famoso mundialmente por projetar Brasília. Comemoração A construção do centro cultural faz parte das comemorações pelos 25 anos da criação dos Prêmios Príncipe de Astúrias, que se transformaram em um dos mais importantes do mundo.