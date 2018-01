Niemeyer deve receber alta até quinta-feira, diz hospital O arquiteto Oscar Niemeyer, de 98 anos, internado no Hospital Samaritano, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, desde domingo, dia 8, deve receber alta na quinta-feira, segundo boletim médico divulgado nesta terça-feira. Niemeyer fraturou o quadril em conseqüência de uma queda sofrida em sua casa e foi submetido a uma cirurgia ortopédica. A recuperação de Niemeyer "é considerada muito boa do ponto de vista clínico" e as "sessões de fisioterapia estão mantidas, duas vezes ao dia", de acordo com o boletim, assinado pelo ortopedista Pedro Ivo de Carvalho e pelo clínico geral Fernando Gjorup. Além disso, "um controle radiológico foi realizado e mostrou que a reconstrução do quadril encontra-se estável". Niemeyer nasceu no Rio de Janeiro em 15 de dezembro de 1907. Considerado o mais importante arquiteto brasileiro deste século, iniciou sua carreira em 1934. Entre suas mais importantes obras estão o Palácio da Alvorada, o Conjunto Praça dos Três Poderes, o Palácio do Itamaraty, o Memorial JK e a Catedral Metropolitana, em Brasília. Em São Paulo, Niemeyer projetou o Conjunto Parque do Ibirapuera, o Edifício Copan e o Memorial da América Latina. Em Belo Horizonte, foi responsável pelo projeto do Conjunto da Pampulha, que inclui a Igreja de São Francisco de Assis, a Casa do Baile e Cassino, além da Biblioteca Estadual. Curitiba é sede do Museu Oscar Niemeyer e, no Rio de Janeiro, o arquiteto projetou o Sambódromo e a Casa das Canoas.