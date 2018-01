Niemeyer deixa CTI de hospital no Rio

O arquiteto Oscar Niemeyer, de 101 anos, foi transferido neste sábado, 10, para a unidade intermediária do Hospital Samaritano, na zona sul do Rio de Janeiro. De acordo com a assessoria do hospital, Niemeyer saiu do Centro de Tratamento Intensivo (CTI), onde estava internado desde a última segunda-feira. Ainda segundo a assessoria, o arquiteto respira sem o auxílio de aparelhos e se alimenta normalmente. Seu estado de saúde é estável e não há previsão de alta.

Na segunda-feira, ele foi para a CTI por apresentar uma arritmia cardíaca. No dia 24 de setembro, ele foi submetido a uma cirurgia para retirada da vesícula e no dia 30 de setembro, submeteu-se a outra cirurgia para retirar um tumor no intestino.