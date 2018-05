Nicolelis faz conferência em SP O neurocientista brasileiro Miguel Nicolelis, uma das principais atrações da 9ª Festa Literária Internacional de Paraty, faz conferência gratuita hoje, às 19h, no auditório do Masp (Avenida Paulista, 1.578, telefone (11) 3251-5644), em São Paulo. Ele discorrerá sobre seu mais recente livro, Muito Além do Nosso Eu - A Nova Neurociência que Une Cérebro e Máquinas - E Como Ela Pode Mudar Nossas Vidas, que sai pela Companhia das Letras. A distribuição de ingressos começa às 17h30. Na Flip, Nicolelis tem mesa no dia 7 de julho, ao lado do filósofo Luiz Felipe Pondé e com mediação de Laura Greenhalgh, editora-executiva do Estado.