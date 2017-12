Nicole Richie é presa por dirigir na contramão Nicole Richie, estrela do reality show The Simple Life e amiga inseparável da modelo Paris Hilton foi acusada na segunda-feira de dirigir sob a influência de bebida alcoólica ou drogas, depois de trafegar na contramão em uma via expressa no sul da Califórnia. De acordo com o site sobre celebridades TMZ.com, ela foi liberada depois de pagar uma fiança de US$ 15 mil. A prisão de Nicole, de 25 anos, filha do cantor Lionel Richie, aconteceu um mês e meio depois da revelação de que ela havia se internado em uma clínica para ganhar peso. Uma porta-voz da Patrulha Rodoviária da Califórnia disse que a atriz foi detida em uma faixa expressa da Ventura Freeway, após ter sido vista dirigindo na contramão. Nenhuma outra informação oficial havia sido divulgada. Mas o TMZ.com afirmou que Nicole disse aos policiais que tinha tomado o analgésico Vicodin e fumado maconha. Seguindo o TMZ, ela estava sozinha no carro e falava ao celular quando a polícia a abordou e, na ficha policial, seu peso constou como 39 kg, com 1,55 m de altura. Não havia representantes da celebridade disponíveis para comentar a notícia. Em outubro, seus assessores disseram que ela havia se internado numa clínica porque não conseguia ganhar peso, mas negaram que ela sofresse de algum distúrbio alimentar. Na época, os produtores do programa The Simple Life afirmaram que o tratamento atrasara a gravação da série, em que ela atua ao lado da milionária Paris Hilton. Em setembro, Paris foi presa em Hollywood sob a suspeita de dirigir bêbada.