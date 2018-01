Nicole Richie e Joel Madden anunciam noivado

Madden publicou uma mensagem no site de microblogs Twitter na segunda-feira dizendo que estava noivo e "muito feliz", e Richie gravou uma participação no talk show de televisão "Late Show com David Letterman" na segunda-feira, confirmando o noivado.

"Nós na realidade ficamos noivos recentemente", disse Richie a Letterman.

A mensagem no Twitter foi removida desde então, e a participação de Richie no programa de Letterman irá ao ar apenas na sexta-feira.

Richie é a filha do cantor Lionel Richie e é mais conhecida por co-estrelar ao lado da celebridade Paris Hilton no reality show "The Simple Life" entre 2003 e 2007. Madden é o vocalista da banda de rock Good Charlotte.

Richie e Madden tem dois filhos juntos, a filha Harlow de 2 anos, e o filho Sparrow, de 5 meses.

(Reportagem de Alex Dobuzinskis)