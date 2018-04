Nicole Richie confirma que está grávida

Nicole Richie, a filha adotiva do cantor Lionel Richie e freqüentadora assídua de capas de revistas, confirmou que está grávida de seu namorado, o cantor do grupo Good Charlotte, Joel Madden. Em entrevista concedida a um programa da rede de televisão ABC que será emitida nesta quinta-feira, 2, mas que teve alguns trechos divulgados antecipadamente, a jovem de 25 anos confirma os rumores publicados na imprensa há algumas semanas. "Sim, estou. Estamos", afirmou Nicole à apresentadora Diane Swayer. "Estou de quase quatro meses", acrescentou. A protagonista da série The Simple Life, junto com Paris Hilton, falou também sobre a condenação que recebeu na semana passada por dirigir alcoolizada. Nicole terá que ficar 90 horas presa, pagar uma multa de mais de US$ 2 mil e(R$ 4 mil) assistir a um curso de educação sobre o álcool, segundo a sentença publicada na sexta-feira. "Tenho uma responsabilidade por algo que fiz", afirmou a jovem. "Se pudesse me desculpar a cada uma das pessoas que perdeu um ser querido por causa de motoristas alcoolizados, eu faria isso", ressaltou. Infelizmente não posso fazer isso, mas esta é minha maneira de pagar minhas dívidas (com a sociedade) e me responsabilizar como um adulto", disse. Nicole Richie foi detida em dezembro por dirigir na mão contrária em uma via no bairro de Burbank, em Los Angeles. Ela estava sozinha no carro. Além de não passar no teste do bafômetro, ela confessou ter fumado maconha e ingerido um analgésico. Na sexta-feira, a jovem se declarou culpada por dirigir sob o efeito de drogas e foi condenada a quatro dias de prisão. Nicole deve cumprir a condenação antes de 28 de setembro, e depois permanecerá três anos em liberdade condicional.