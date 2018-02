Nicole Kidman volta à Broadway

A atriz australiana Nicole Kidman voltará aos palcos da Broadway para protagonizar a obra de Tennessee Williams, Doce Pássaro da Juventude. A informação foi divulgada anteontem pelo jornal The New York Post. Após 12 anos sem pisar nos palcos nova-iorquinos, a atriz voltará à cidade, no próximo outono americano, pelas mãos do diretor David Cromer, que dirigirá uma nova versão da obra criada pelo dramaturgo que estreará na próxima temporada da Broadway. Nicole brilhou em Nova York em 1998 graças à sua interpretação na versão do diretor Sam Mendes de The Blue Room, na qual a atriz se despia durante alguns segundos diante do público. / EFE