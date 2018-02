Nicole Kidman revela que sofreu aborto durante casamento

O casamento de Nicole Kidman com Tom Cruise teve momentos traumáticos, como o aborto daquele que poderia ter sido o primeiro filho do casal, confessou a atriz à última edição da revista Vanity Fair. "Perdemos um bebê no começo e isto foi realmente traumático", contou à publicação a ganhadora do Oscar por sua atuação no filme As Horas. Apesar da revelação, a estrela, conhecida por ser extremamente reservada, não dá muitos detalhes do ocorrido. Com dois filmes para estrear até o fim do ano, o independente Margot at the Wedding e a superprodução The Golden Compass, Nicole fala de forma enigmática dessa etapa de sua vida. "Desde o momento em que Tom e eu nos casamos quisemos ter filhos", diz a atriz, que atualmente roda o épico Austrália. Depois do aborto, o casal decidiu então adotar Bella, que hoje tem 14 anos, e Connor, de 12. Mas a atriz, de 40 anos, e que tinha 22 anos quando conheceu Tom, não entra em detalhes sobre seu casamento de dez anos com o ator de Missão Impossível. "É complicado, já que nunca falo muito de muitas coisas. Talvez a história venha à tona um dia", declarou Nicole à revista sobre o fim de seu primeiro casamento. A atriz também não fala muito da vida pós-divórcio, que inclui um noivo misterioso e o seu atual marido, o cantor country Keith Urban. A única coisa que Nicole deixa claro à Vanity Fair é que não gosta de relações superficiais. "Eu entro em uma relação formal e me caso", reconhece, acrescentando que gosta de "uma conexão muito, muito profunda" com as pessoas com as quais se relaciona.