Nicole Kidman quer ajudar mulheres do Kosovo A atriz Nicole Kidman, embaixadora da Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para o Desenvolvimento das Mulheres (Unifem), prometeu neste domingo no Kosovo ajuda às mulheres e a todos os cidadãos "sempre que for necessário". Vencedora do Oscar de 2002 de melhor atriz pelo filme "As Horas", de Stephen Daldry, Nicole terminou sua visita de dois dias ao Kosovo na cidade meridional de Djakovica, onde se reuniu com representantes de várias organizações das mulheres da província, para se informar sobre seus problemas e preocupações, segundo a imprensa local. Kidman se reuniu também com a ex-presidente do Parlamento da Sérvia Natasa Micic, agora líder da pequena Aliança Cívica da Sérvia (GSS), com a qual falou da integração na sociedade kosovar das mulheres da minoria sérvia, que se concentra no Kosovo em vários lugares, disse Micic à agência sérvia Fonet. A atriz chegou no sábado a Pristina, capital do Kosovo, onde foi recebida por representantes internacionais e das instituições da província sérvia de maioria albanesa sob protetorado interino da ONU. Kidman foi nomeada embaixadora da Boa Vontade da Unifem em janeiro, e trabalhará para lutar contra a violência e o tráfico de pessoas, além de ajudar na solução de outros problemas da mulher no mundo.