Nicole Kidman ganha indenização de jornal por calúnia de perfume A atriz Nicole Kidman ganhou nesta sexta-feira de um jornal britânico um pedido de desculpas e uma indenização significativa por calúnia, devido à publicação de um artigo em que se alegou falsamente que ela, o "rosto" do perfume Chanel No 5, teria promovido uma marca rival. A australiana havia processado o jornal Daily Telegraph pelo artigo publicado no mês passado dizendo que ela promovera abertamente seu "perfume favorito", Jo Malone, quando foi a Londres para a pré-estréia de seu filme mais recente, "A Bússola de Ouro". Seu advogado, John Kelly, disse à Alta Corte de Londres que o artigo sugeriu que ela agira de maneira "desleal e pouco profissional" ao esnobar abertamente a Chanel e indicou que não se podia confiar nela para honrar suas obrigações contratuais. Kelly afirmou que os editores do Daily Telegraph reconheceram que as alegações eram falsas e constataram que a fonte em que a matéria foi baseada inventara a história. O advogado do Daily Telegraph, David Price, contou que o jornal pediu desculpas pelo constrangimento causado pelo artigo. "O jornal reconhece que as alegações são inverídicas e não deveriam jamais ter sido publicadas", disse ele ao tribunal. Segundo Kelly, Kidman pretende doar a indenização recebida ao Unifem, o Fundo das Nações Unidas de Desenvolvimento para Mulheres, do qual ela é embaixadora da boa vontade.