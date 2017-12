Nicole Kidman estrela filme independente

LONDRES - -Ela já atuou em alguns dos filmes de maior orçamento e rentabilidade da indústria cinematográfica, de Moulin Rouge a apostas ousadas como De Olhos Bem Fechados e Dogville. Exuberante aos 45 anos e mãe de quatro filhos - um casal adotado durante seu casamento com Tom Cruise, de quem se separou em 2001; e mais duas meninas, uma delas de uma barriga de aluguel, com o seu atual marido, o cantor de música country Keith Urban -, a australiana Nicole Kidman escolheu se aventurar por produções menores e independentes nessa segunda etapa de sua carreira, mesmo que, às vezes, não sejam sucesso de público e crítica - como o último, Obsessão, suspense de Lee Daniels que deve entrar em cartaz em julho.

Em Segredos de Sangue, que estreia na sexta-feira, Nicole vive Evelyn Stoker, uma viúva que é mãe de uma menina esquisita, envolvida em um inesperado triângulo amoroso com o misterioso tio. O filme é do diretor sul-coreano Park Chan-wook, de Oldboy. Muito simpática, ela confessa que, apesar do sucesso profissional, que lhe rendeu, em 2003, os prêmios Oscar, Globo de Ouro, Bafta e Urso de Prata por sua versão de Virginia Woolf em As Horas, de Stephen Daldry, aquele foi o período mais solitário de sua vida.