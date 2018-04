Nicole Kidman e Ralph Fiennes farão drama sobre nazismo LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - Nicole Kidman, estrela de "Invasores", que teve uma estréia decepcionante nos EUA no fim de semana, vai unir-se a Ralph Fiennes num drama sobre nazismo do cineasta que a dirigiu em "As Horas", filme que lhe valeu um Oscar. "The Reader" será dirigido por Stephen Daldry. O filme é baseado no best-seller internacional "O Leitor", de Bernhard Schlink, e se encontra em gestação há muito tempo. As filmagens devem começar no início de setembro na Alemanha, e a produção é da The Weinstein Company. Ambientada na Alemanha no pós-guerra, a história gira em torno de Michael Berg, que tem 15 anos de idade quando inicia um caso de amor longo e obsessivo com Hanna, uma mulher mais velha e enigmática. Michael nunca descobre muito sobre ela, e, quando ela desaparece um dia, pensa que nunca mais vai vê-la. Mas se choca ao descobrir que ela é ré num julgamento por crimes de guerra nazistas, e não demora a ficar claro que ela é culpada de um crime hediondo. O roteiro do filme é de David Hare, autor do roteiro adaptado de "As Horas", pelo qual recebeu uma indicação ao Oscar. Kidman está nos cinemas no momento com o thriller de ficção científica "Invasores", que teve bilheteria estimada em 6 milhões de dólares em seu primeiro fim de semana em cartaz. Ela será vista a seguir em "Margot at the Wedding", "A Bússola de Ouro" e "Austrália". Fiennes também está nos cinemas atualmente, no papel de lorde Voldemort em "Harry Potter e a Ordem da Fênix".