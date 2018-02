Nicole Kidman e Barbra Streisand dividem mesa com William e Kate

As estrelas de Hollywood Nicole Kidman e Barbra Streisand dividiram a mesa com os duques de Cambridge em um jantar realizado em Los Angeles para promover novos talentos britânicos na Meca do cinema.

William e Kate chegaram depois das 20h local do sábado (0h do domingo de Brasília) ao teatro Belasco do centro da cidade californiana, onde foram recebidos por centenas de admiradores e curiosos interessados em ver pessoalmente o casal da realeza britânica.

O príncipe William foi ao evento como presidente da Academia Britânica de Cinema e Televisão (Bafta), entidade que organizou o evento e que lidera desde 2010.

Os duques de Cambridge desfilaram pelo tapete vermelho, pelo qual antes passaram algumas das personalidades mais conhecidas de Hollywood, como Tom Hanks, Jack Black, Jennifer López, Jonah Hill e Chris Evans.

Nicole Kidman e Barbra Streisand foram as únicas famosas do espetáculo que conseguiram se sentar à mesa de William e Kate, que foram acompanhados também por executivos de estúdios de Hollywood e pessoal diplomático.

A duquesa de Cambridge vestiu um traje lilás desenhado por Alexander McQueen e brincos emprestados pela rainha da Inglaterra, segundo informou a "People", enquanto o príncipe William optou por um clássico fraque negro.

O glamouroso evento colocou fim ao segundo dia da primeira visita oficial pelos EUA do casal real que transcorre exclusivamente na Califórnia e que termina neste domingo, quando está previsto que William e Kate voltem para o Reino Unido por volta das 15h local (19h de Brasília).