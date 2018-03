Nicole Kidman dá à luz primeira filha biológica Nicole Kidman deu à luz hoje uma menina, Sunday Rose Kidman Urban, informou o agente da atriz, Paul Freundlich. A atriz foi internada nesta madrugada em um hospital de Nashville, no estado norte-americano do Tennessee, onde mora com o cantor de música country Keith Urban. Este é o primeiro bebê da australiana, que tem dois filhos adotados com seu ex-marido, Tom Cruise: Connor, de 13 anos, e Isabella, de 15. "Sunday Rose Kidman Urban pesa 6 pounds e 7 onças e meia (quase 3 quilos). (Durante o parto) Keith estava ao lado de Nicole e mãe e filha passam bem", informa o comunicado de Freundlich.