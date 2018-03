Nicolas Krassik toca João Bosco Hoje e amanhã, às 20 h, também no Sesc Pinheiros, o violinista Nicolas Krassik (foto) faz show sobre o disco Odilê Odilá, no qual registrou composições de João Bosco. No repertório, clássicos do violonista homenageado como Corsário, Bala com Bala e Linha de Passe. Os ingressos custam de R$ 3 a