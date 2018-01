Nicolas Cage vive policial corrupto em 'Vício Frenético' Apesar de o título ser o mesmo do longa dirigido pelo americano Abel Ferrara em 1992, o filme "Vício Frenético", que estreia hoje nos cinemas do País, desta vez dirigido pelo alemão Werner Herzog, não é uma refilmagem. Do original, mantém só o protagonista: um policial corrupto e viciado em drogas. A história começa logo após a passagem do furacão Katrina por Nova Orleans, nos Estados Unidos, em 2005.