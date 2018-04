Nicolas Cage roda filme na Turquia O ator Nicolas Cage está na Turquia para as filmagens da sequência de O Motoqueiro Fantasma, longa em vivia o atormentado motoqueiro Johny Blazer, especializado em acrobacias mortais com sua moto. De acordo com uma agência de notícias local, o astro de Hollywood chegou ao set de filmagem que fica na cidade de Goreme, na Capadócia. A região é famosa por suas cavernas, casas feitas de pedras e formações rochosas pouco usuais, que atraem turistas de todas as partes do mundo. O filme também terá passagens filmadas em outra província da Turquia, Denizli. Ponto de atração turística, o local é muito conhecido por suas piscinas termais. / AP