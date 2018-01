Nicolas Cage ganha processo contra livro de Kathleen Turner O ator Nicolas Cage ganhou na sexta-feira um processo contra a atriz Kathleen Turner, que escreveu em sua autobiografia que ele foi preso duas vezes por dirigir embriagado e ainda roubou um chihuahua. Nenhum dos dois estava na Alta Corte de Londres durante a decisão judicial, que dá fim ao processo de calúnia e difamação de Cage contra Turner, a editora Headline Publishing e o jornal Daily Mail, da Grã-Bretanha, que publicou um trecho do livro. O advogado de Cage, Simon Smith, disse à corte que as passagens ofensivas do livro "Send Yourself Roses" (mande rosas a si mesmo) apareceram no Daily Mail e também no site do jornal, sob a manchete "Por que eu detesto Burt Reynolds e Nicolas Cage". Turner, 53 anos, se baseou em suas experiências com Cage, quando trabalhou com ele em "Peggy Sue -- Seu Passado a Espera", sucesso de 1986. Turner disse que Cage foi "preso duas vezes por dirigir embriagado e, eu acho, por roubar um cachorro. Ele teria pego um chihuahua de que gostou e enfiou na jaqueta". Smith disse que as acusações eram falsas e "causaram danos à reputação pessoal e profissional do requerente". Turner e as duas empresas aceitaram que as acusações eram falsas e vão pagar ao ator de 44 anos os custos legais e fazer uma doação "substancial" à caridade, acrescentou Smith.