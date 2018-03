Nicolas Cage admite dificuldades com matemática O ator Nicolas Cage admitiu que não é bom de matemática na vida real e que por isso teve problemas em seu filme de aventura mais recente, que incluiu uma cena na qual tinha que fazer cálculos rápidos para salvar sua vida. Cage, que estrela "A Lenda do Tesouro Perdido 2", disse que a cena mais difícil de gravar foi quando quatro personagens do longa estão em cima de uma "plataforma bamba", apoiada numa pedra sobre um abismo, e precisam calcular o centro da gravidade e trocar de posições. "A sequência da plataforma bamba... foi complicada porque lidava com física e matemática", disse Cage nesta quarta-feira, numa entrevista coletiva em Tóquio. "Matemática nunca foi o meu ponto forte, então ter que interpretar a matemática foi um certo desafio para mim." Cage, de 43 anos, interpreta um caçador de tesouros que descobre o segredo da morte de Abraham Lincoln no novo longa, uma sequência do filme de 2004. Essa é a primeira vez que Cage, ganhador de um Oscar, participa de uma sequência desde sua estréia nos cinemas, há 25 anos. O filme estréia em Estados Unidos e Japão em 21 de dezembro. (Por Yoko Kubota)