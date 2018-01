Nickelodeon planeja novela infantil no País

De olho nos pais que assistem televisão junto aos filhos, o Nickelodeon tem planos de rodar uma novela infantil, a primeira produção brasileira do canal no estilo, que deve acontecer este ano ou em 2015. Além de ajudar a cumprir a cota de programação nacional e independente, que a lei da TV paga obriga, a atração é uma maneira de alavancar a publicidade no canal. Em vez de aparecer apenas nos intervalos, os produtos podem ser inseridos na trama em ações de product placement, que nas novelas da TV aberta são chamadas de merchandising. O Nickelodeon já exibe produções do gênero, porém, são atrações criadas em outros países.

Na onda de séries inspiradas em personagens conhecidos da literatura, o Universal Channel começará a exibir em 13 de março a produção Dracula. Inspirada na obra do irlandês Bram Stoker, a atração será estrelada por Jonathan Rhys Meyers, visto em The Tudors e Match Point.

Um dos destaques será a reconstituição de época. Ambientada nos anos 1890, a série tem os mesmos produtores de Downton Abbey. Na trama, o protagonista Alexander Grayson é um empresário que chega a Londres com um plano de vingança.

Rita Lee reencontra Arnaldo Baptista e Sérgio Baptista no filme Os Mutantes, de 15 minutos, que o canal Curta! exibirá na segunda, às 21 horas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para saciar quem gosta de ver os looks dos famosos, o E! fará transmissão ao vivo do tapete vermelho do Grammy pela internet, amanhã, a partir das 21 h. O canal promete ângulos diferentes da festa. O endereço é eonlinebrasil.com.

Mudança. Filipe Trielli passa a presidir a Associação Brasileira das Produtoras de Fonogramas Publicitários. Uma das funções do diretor é discutir uma questão que incomoda telespectadores nos intervalos da TV: o áudio dos comerciais ser mais alto que o dos programas.

Para reforçar o humor, o Morning Show, da RedeTV!, exibirá animações produzidas pelo Mundo Canibal, site de vídeos engraçados.

Com o chamariz de indicados para o Oscar, filmes como 12 Anos de Escravidão, Blue Jasmine e Álbum de Família serão exibidos pelos canais Telecine a partir de 26 de abril.

Para selecionar candidatos a uma simulação do programa Navegador, a Globo News levará um drone (pequeno avião com uma câmera, controlado por rádio) à Campus Party. O evento reunirá, a partir de segunda, no Anhembi, jovens aficionados por tecnologia.

Dia de faxina. A turma de heróis mirins da Patrulha Salvadora vai falar sobre limpeza urbana no episódio de hoje, às 20h30, no SBT. Maria Joaquina (Larissa Manoela) e Cirilo (Jean Paulo Campos) vão atrás de um monstro que suja a cidade para que contratem sua empresa.