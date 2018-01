Nick Menza, ex-baterista do Megadeth, morre no palco durante show na Califórnia

Nick Menza, ex-baterista da banda de heavy metal Megadeth, morreu aos 51 anos depois de desmaiar no palco em um clube de Los Angeles na noite de sábado, disse um porta-voz da família neste domingo, 22.

Menza desmaiou enquanto tocava com sua banda atual OHM em um clube em Studio City, Califórnia, onde ele morava, disse o porta-voz da família J. Marshall Craig, que também é o biógrafo de Menza.

A banda estava tocando a terceira música do primeiro set no sábado quando Menza desmaiou, disse Craig. Pessoas que assistiam ao show e amigos tentaram ressuscitá-lo até a chegada de médicos, mas Menza morreu em uma ambulância a caminho de um hospital local após 25 minutos de tentativas de reanimação.

"Apesar de sua excelente saúde e estilo de vida sóbrio e extremamente ativo, suspeita-se de um ataque cardíaco, embora não confirmado, como a causa da morte", disse Craig. Uma autópsia será realizada.

Menza foi o baterista que ficou por mais tempo no Megadeth, de 1989 a 1998, período considerado o auge da banda, disse Craig. Ele gravou a bateria e excursionou nas turnês dos álbuns "Rust in Peace", "Countdown to Extinction", "Youthanasia" e "Cryptic Writings".

No meio da turnê de 1998, Menza descobriu um tumor no joelho e foi forçado a se afastar para uma cirurgia. O Megadeth contratou um substituto e Menza não foi chamado de volta, segundo o website de Menza.

.

Who, Greg? Please let me know if you hear from him. I am gutted, https://t.co/yEQL0LEFWZ — Dave Mustaine (@DaveMustaine) 22 de maio de 2016