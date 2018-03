Nicholson e Mankiewicz fecham o ano

13H30 NA REDE BRASIL

(Courage of Lassie). EUA, 1946.

Direção de Fred M. Wilcox, com

Elizabeth Taylor, Frank Morgan,

Tom Drake, Selena Royle.

Terceiro filme da série produzida pela Metro com a cachorra que virou a collie mais famosa do cinema. Liz Taylor, que já estava no anterior A Força do Coração, também do diretor Wilcox, tenta reabilitar Lassie, que voltou traumatizada da guerra. Liz, aos 14 anos, é esplendorosa, e o mais curioso nesta história toda é que a 'cachorra' é um macho, Bill. Reprise, colorido, 92 min.

Napoleon - As Aventuras de um Cãozinho Valente

14H30 NA RECORD

(Napoleon). Austrália, 1995. Direção de Mario Andreacchio.

Filhote embarca numa viagem

de balão. A produção informa que, durante a filmagem, foram utilizados nada menos de 64

'napoleões', porque os filhotes cresciam rapidamente e tinham de ser substituídos. Reprise,

colorido, 81 min.

Júnior

15H45 NA RECORD

(Junior). EUA, 1994. Direção de Ivan Reitman, com Arnold Schwarzenegger, Danny Devito, Emma Thompson, Frank Langella, Pamela Reed.

O diretor Reitman sempre teve ideias extravagantes para suas comédias com Arnold Schwarzenegger e, depois de Irmãos Gêmeos e Um Tira no Jardim da Infância, bolou esta em que o 'terminator' fica grávido. O filme não deixa de ser um remake disfarçado de Um Homem em Estado Interessante, de Jacques Démy, com Marcello Mastroianni, de 1973. Dá para rir um pouco. Reprise, colorido, 94 min.

O Terno de Dois Bilhões

de Dólares

16H05 NA GLOBO

( The Tuxedo). EUA, 2002. Direção de Kevin Donovan, com Jackie Chan,

Jennifer Love Hewitt, Jason Isaacs, Debi Mazar, Brian Rhodes.

Jackie Chan é o motorista que herda do patrão, um espião que é assassinado, o terno do título - que lhe confere poderes especiais. Os fãs da violência cômica do astro poderão se divertir bastante. E mais ainda no desfecho, quando Chan tem de deixar de lado a timidez para se declarar à mulher amada. Reprise, colorido, Reprise, colorido, 98 min.

As Confissões de Schmidt

20 H NA REDE BRASIL

(About Schmidt). EUA, 1989.

Direção de Alexander Payne, com Jack Nicholson, Hope Davis, Kathy Bates, Dermot Mulroney.

Jack Nicholson faz viúvo aposentado que embarca numa viagem que vai ser de transformação. Sua filha vai se casar, ele começa a reavaliar suas decisões e sente que sua vida foi um fracasso. Mas algo vai mudar tudo isso. Uma excepcional comédia dramática - ou será que o filme não é tudo isso e a interpretação de Nicholson é que o torna tão especial? Reprise, colorido, 122 min.

Paixão Sem Limites

0 H NA REDETV!

(3 Meters Above the Sky). Espanha, 2010. Direção de Fernando González Molina, com Mario Casas, Maria Valverde, Álvaro Cervantes, Marina Salas.

Mulher tem um caso com paciente do marido num instituto psiquiátrico. O cara é acusado de haver assassinado a mulher. Fogem, e ela descobre o lado sombrio - violento - do amante. Uma maneira meio sinistra de começar 2013. Reprise, colorido, 118 min.

O Ladrão Aventureiro

1H45 NA BAND

(Le Voleur). França/Itália, 1967. Direção de Louis Malle, com Genevieve Bujold, Jean-Paul Belmond, Marie Dubois, Julien Guiomar, Paul

Le Person, Christian Lude.

Malle fez grandes filmes que esculpiram sua reputação de grande autor - Os Amantes, 30 Anos Esta Noite, Sopro no Coração, Lacombe Lucien, Adeus Meninos etc. Mas sua obra-prima é este filme sobre um homem que, na Paris da Belle Époque, não

consegue parar de roubar.

Reprise, colorido, 121 min.

Para Viver Um Grande Amor

3 H NA TV BRASIL

Brasil, 1983. Direção de Miguel Faria Jr, com Djavan, Patricia Pillar, Zezé Mottas, Glória Menezes, Paulo Goulart, Elba Ramalho, Nelson Xavier.

Uma utopia romântica - no mundo desertado pelos ricos, favelados ocupam coberturas e a milionária Patricia Pillar se envolve com o poeta Djavan. O musical inspirado na peça Pobre Menina Rica, de Vinicius de Moraes e Carlos Lyra, foi considerado um fiasco, mas é pelo menos bom de ouvir, por sua trilha. O diretor Faria Jr. tem uma das carreiras mais difíceis de enquadrar do cinema brasileiro - começou com filmes no limite do experimental e só bem mais tarde se direcionou para um cinema mais narrativo, em O Xangô de Baker Street. Reprise, colorido, 103 min,

TV Paga

Cinco Dedos

22 H NO TELECINE CULT

(5 Fingers). EUA, 1952. Direção

de Joseph L. Mankiewicz, com

James Mason, Danielle Darrieux,

Michael Rennie.

Você pode encerrar o ano em alto estilo assistindo a este que é considerado um dos melhores e mais inteligentes filmes de espionagem do cinema. James Mason é o espião que guarda segredos até dos seus superiores, no Serviço Secreto inglês, durante a 2.ª Guerra. Mais do que pela ação, Mankiewicz se interessa pela palavra, compondo um diálogo irônico, brilhante e cheio de mal-entendidos (ou de segundas intenções).

Reprise, preto e branco, 108 min.