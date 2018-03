Nicholas Sparks virá ao Brasil Um dos autores mais lidos no mundo, Nicholas Sparks virá ao Brasil para a 16.ª Bienal do Livro Rio. O autor norte-americano tem a marca de cerca de 80 milhões de exemplares impressos em 45 línguas e tem no currículo sucessos como Querido John e Um Homem de Sorte. Lançado em março deste ano, O Melhor de Mim (Ed. Arqueiro) já vendeu mais de 100 mil cópias no Brasil. A Bienal do Livro Rio acontece entre 29 de agosto e 8 de setembro de 2013 e ocupará três pavilhões do Riocentro. No ano passado, o evento contou com 950 expositores e recebeu 670 mil visitantes, sendo 145 mil estudantes, e teve um investimento de R$ 27 milhões.