Neymar estrela menu da Globo para exportação Em véspera de Copa e Olimpíada no Brasil, que este ano serve como sede da Copa das Confederações, a Globo comparece com boas expectativas à Sportel Rio2013, feira de audiovisual esportivo que começa segunda-feira no Rio. O cartão de visitas da emissora é aberto com o documentário Neymar - O Herdeiro da Coroa, clara alusão a Pelé, que ainda é o brasileiro mais famoso no mundo todo. A rede também aposta na 2.ª temporada da série Planeta Extremo, que fez bonito em sua 1.ª safra em vários eventos comerciais com distribuidores internacionais. Ambas são lançamento do ano. Outro título em exposição é 2014 - Um Sonho em Construção, sobre a Copa de 2014, claro.