Gisele Bündchen e Neymar estão entre famosos mais bem pagos

O boxeador Floyd Mayweather, com US$ 300 milhões, lidera a lista de celebridades mais bem pagas do mundo elaborada pela revista Forbes, que coloca a modelo brasileira Gisele Bündchen na 46ª posição, com US$ 44 milhões, e o atacante Neymar na 82ª, com US$ 31 milhões.

A segunda celebridade com maior arrecadação foi justamente o também boxeador Manny Pacquiao, rival de Mayweather, que ganhou um total de US$ 160 milhões, seguido da cantora Katy Perry, com US$ 135 milhões.

O primeiro latino-americano da lista é o jogador argentino Lionel Messi, que aparece em 13°, com US$ 74 milhões. Já o colombiano James Rodríguez foi apontado como 89° da lista, com US$ 29 milhões.

A artista e empresária Jennifer López não viveu seu melhor ano, mas mesmo assim ganhou US$ 28,5 milhões (está no posto 90), assim como Sofía Vergara, que ocupa o posto 92.

Os dois únicos espanhóis entre os 100 primeiros são o piloto de fórmula 1 Fernando Alonso (no posto 35, com US$ 35,5 milhões) e o tenista Rafael Nadal (em 76°, com US$ 32,5 milhões).

Quanto aos que lideram a classificação, Mayweather se torna não só o atleta mais bem pago do último ano, mas de toda a história, graças à vitória em 2 de maio no chamado "Combate do século" perante o segundo da lista, o filipino Pacquiao.

Esse combate teve o número recorde de 4,4 milhões de espectadores na televisão por assinatura, além das gratificações que ambos participantes receberam, o que os levou a superar amplamente qualquer artista.

Com esportistas em alta, o português Cristiano Ronaldo aparece na 10ª posição, com uma arredacação de US$ 79,5 milhões entre 1 de junho 2014 e 1 de junho de 2015.

Katy Perry, por sua vez, conseguiu ser a artista melhor paga do ano em grande parte graças ao êxito de sua turnê mundial Prismatic, na qual em 124 shows promoveu seu último disco, com canções tão populares como "Dark Horse" e "Roar".

No posto número 4 está a banda One Direction, que arrecadou US$ 130 milhões em 12 meses, seguida pelo apresentador de rádio e televisão Howard Stern (US$ 95 milhões) e o músico country Garth Brooks (US$ 90 milhões).

O único escritor entre os 10 primeiros é James Patterson (US$ 89 milhões), autor da série de romances protagonizados por Alex Cross, e o único ator é Robert Downey Jr., com um salário anual de US$ 80 milhões.

No posto número nove está Taylor Swift, a cantora que mais discos vende neste momento, empata em milhões de dólares com o Downey Jr.

No "top 25" também estão a veterana banda The Eagles (no número 14), Calvin Harris (17), Justin Timberlake (19) e Lady Gaga (25).

Os músicos são os mais presentes entre os 100 primeiros (um total de 38), seguidos dos esportistas (29), atores (19), personalidades (6), apresentadores de rádio (3), comediantes (2), chefs (1), modelos (1) e escritores (1).