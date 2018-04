Ney Matogrosso vence prêmio de música de 2009 A organização do 29º Prêmio Shell de Música anunciou hoje que Ney Matogrosso é o ganhador da edição deste ano. O cantor foi escolhido por um júri formado pelos jornalistas Antônio Carlos Miguel, de "O Globo", Marcus Preto, da "Folha de S.Paulo", dos produtores Bruno Levinson e Liminha, da cantora Roberta Sá, do jornalista e crítico musical Tárik de Souza e do músico e compositor Léo Gandelman. A entrega do prêmio será realizada em um show no Rio de Janeiro, ainda sem data confirmada.