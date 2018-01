Ney Matogrosso participa de show de Alzira E em SP

Ambos apontam o encontro como uma decorrência natural, pelos motivos citados acima (e mais alguns). "Pode até parecer puxação de saco, mas acho Ney o maior, porque ele tem uma coerência como intérprete, os trabalhos dele são impecáveis. Eu aprendo muito com ele, porque vejo essa coerência no repertório, na sequência do show. Toda coisa que ele monta é um olhar que eu também gosto de ter sobre as minhas coisas", diz Alzira.

"Sempre tive uma admiração muito grande pelo trabalho da Alzira", explica o cantor. "Estarmos juntos no palco foi uma coisa que nunca me preocupou, sempre soube que um dia estaríamos juntos." Daí o título, Finalmente, que, além de fazer referência ao encontro, é uma das mais belas parcerias da dupla gravadas por Ney. Além dessa, ele canta todas as outras nos shows de hoje e amanhã.

A banda que os acompanha é formada por Luiz Waacl (guitarra), Du Moreira (baixo e teclados), Guizado (trompete), Marcelo Effori (bateria), Iara Rennó e Luz Marina (backing vocals). Du Moreira é o produtor do novo álbum de Alzira, "Pedindo a Palavra", que está em fase de finalização e deve ser lançado entre março e abril. Nele, Alzira novamente assina parcerias com o poeta arrudA, com quem realizou o ótimo "Alzira E", lançado pela Duncan Discos em 2007. Duas dessas novas canções com arrudA, "Olhos de Chico Buarque" e "Beijos Longos" (que também tem o irmão Jerry Espíndola como coautor), Alzira deve mostrar nestes shows. Da parceria com Alice Ruiz, há outra inédita, "Nosso Presente". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Alzira E e Ney Matogrosso. Sesc Pinheiros (1.010 lug.). Rua Paes Leme, 195. Tel. (011) 3095-9400. Hoje e amanhã, 21 h. R$ 30.