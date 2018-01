Ney Matogrosso lança CD com arte de Ocimar Versolato É tudo ou nada. Assim Ney Matogrosso inicia a conversa com o repórter em sua cobertura no Leblon, para falar do novo álbum, "Beijo Bandido" (EMI). O cantor referia-se ao investimento empregado na arte do CD, assinada pelo estilista e amigo Ocimar Versolato. É um luxo incomum a esses tempos de estranheza no mercado da música. Nadar contra a corrente, porém, não é nada estranho a quem já investiu com tantas ousadias para desencaretar a comportada MPB. "Com Inclassificáveis também foi assim, não economizei. Quero fazer um objeto caprichado que as pessoas gostem de ter", diz Ney.