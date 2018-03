New York Times publica resenha de Harry Potter e irrita autora Os jornais New York Times e Baltimore Sun publicaram nesta quinta-feira resenhas do último livro da série Harry Potter antes de o volume chegar às prateleiras, o que provocou uma resposta irritada por parte da autora, J. K. Rowling. O New York Times afirmou que fez a resenha baseada num exemplar adquirido numa loja em Nova York na quarta-feira. O Baltimore Sun alegou ter conseguido um exemplar do livro "através de meios legais e comuns". O esperado livro só vai ser lançado e divulgado à imprensa à 0h01 (horário da Grã-Bretanha) de sábado, ou 20h01 de sexta-feira pelo horário de Brasília. "Estou chocada com o fato de alguns jornais norte-americanos terem decidido publicar esse estraga-prazer na forma de resenha, desconsiderando completamente o desejo de literalmente milhões de leitores, especialmente crianças", disse a autora. "Estou incrivelmente grata a todos os jornais, livrarias e outros que preferiram não tentar estragar a última aventura de Harry para os fãs", acrescentou Rowling, 41. A Bloomsbury, que publica a série na Grã-Bretanha, e a Scholastic, seu equivalente norte-americano, gastam milhões de dólares tentando proteger o conteúdo do romance até a publicação. Mas imagens de supostas páginas de "Harry Potter e as Relíquias da Morte" apareceram na Internet esta semana. "Tomamos grande cuidado para não revelar o final, nem para revelar detalhes significativos sobre quem vive e quem morre, limitando nossa resenha --que, aliás, é extremamente elogiosa tanto ao livro final quanto à série-- a avaliação mais ampla sobre o tom e o texto", disse uma porta-voz do New York Times.