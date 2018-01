New York Times não está à venda, diz presidente da empresa O presidente do New York Times Co., Arthur Sulzberg Jr., disse a acionistas nesta terça-feira que a companhia não está à venda, desmentindo reportagens publicadas recentemente. "Esta companhia não está à venda", disse ele, referindo-se a reportagens que sugeriam o contrário. Especulações sobre a venda da companhia existem há anos e ressurgiram porque o preço das ações caiu quase 20 por cento nos últimos 12 meses. A revista Newsweek também disse recentemente que consultores do prefeito da cidade de Nova York, Michael Bloomberg, pediram que ele considerasse fazer um lance pelo jornal para proteger sua integridade editorial. Ele também é o fundador da Bloomberg LLC, serviço de informações e dados financeiros. "Não vou entrar no ramo editorial", disse Bloomberg em uma coletiva de imprensa na segunda-feira, referindo-se às especulações. A queda do preço das ações do Times, assim como o constante encolhimento da renda proveniente de anúncios, tem irritado seus investidores externos. Alguns deles atacaram publicamente a administração do jornal por causa da baixa performance. Além de publicar o jornal de mesmo nome, o New York Times também é dono do Boston Globe e do site About.com. Na terça-feira, a companhia faz seu encontro anual com os acionistas na sede da empresa, em Nova York. (Reportagem de Robert MacMillan)