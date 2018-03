New York Times corta seções semanais para economizar

A iniciativa do jornal, divulgada também num artigo publicado em seu site nesta quinta-feira, representa o esforço mais recente da empresa dona do NYT para reduzir custos.

"Essas medidas, em conjunto, vão poupar milhões de dólares -- uma economia que, de outro modo, teria que vir da folha salarial", escreveu o editor executivo Bill Keller aos profissionais do jornal.

A New York Times Company, controladora do jornal, está reduzindo a remuneração de funcionários não sindicalizados do NYT e de outros veículos do grupo e vai procurar fazer com que seus funcionários sindicalizados façam concessões semelhantes.

A empresa ameaçou fechar o jornal deficitário Boston Globe se este não encontrar maneiras de reduzir seus custos em milhões de dólares.

Numa cópia do memorando obtida pela Reuters, Keller disse que não sabe como será resolvida a situação do Boston Globe, mas que as previsões financeiras da empresa dona dos jornais não mudaram no último mês.

Keller não excluiu a possibilidade de demissões. "Como eu já disse em ocasiões passadas, não há nada de sacrossanto nas dimensões atuais da redação, mas se chegar o dia em que decidamos proceder cortes no quadro de profissionais, esses cortes não devem ser motivados pela crise passageira de uma recessão, mas por um cálculo cuidadoso de nossas prioridades de longo prazo."

Não foi possível obter declarações imediatas de uma porta-voz do New York Times.

O jornal vai cortar seções semanais que cobrem a cidade de Nova York e locais vizinhos que incluem Long Island e Westchester County, no Estado de Nova York, além de Nova Jersey e Connecticut, segundo o artigo publicado em seu site.

As notícias que seriam publicadas nessas seções serão usadas, em vez disso, num caderno separado de domingo que está previsto para começar a sair já em 24 de maio, de acordo com o memorando.

O NYT também vai eliminar sua seção Escapes, cujo conteúdo será absorvido pela seção Weekend, e deixará de publicar um caderno separado intitulado New York que sai na primeira seção do jornal de domingo. Também deixará de publicar uma seção regular de moda na Times Magazine e vai reduzir o guia diário de moda do jornal de três páginas para apenas uma.