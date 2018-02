New York Fashion Week traz os ares do próximo inverno

A New York Fashion Week começou nesta quinta-feira, 6, em clima de inverno ensolarado. Além de dar a largada no circuito das grandes semanas de moda do mundo, o evento traz as tendências que devem se propagar nas passarelas de Londres, Paris e Milão e chegar, claro, ao Brasil.

Nas tendas do Lincoln Center, o QG atual da semana new yorker, grifes como a BCBG Max Azri, Creatures of The Wind, Raoul, Pavilion, Desigual, Richard Chai Love, Reed Krakoff, Marissa Webb, entre outros, trouxeram à passarela o clima do outono-inverno. Da leveza das práticas saias midi da BCBG (Max Azria) à estrutura dos casacões da Creatures of The Wind, às assimetrias e geometrias de Nicholas K, este promete ser um ano de diversidade. As cores, invernais, chegaram em tons de marrom, preto, cinza, bordeaux, branco, verde e lilás.

Na semana que tem a fama de primar pelo prêt-à-porter e trazer coleções que vão facilmente da passarela para os guarda-roupas, um primeiro dia sem grandes ousadias , mas linhas clean e ao mesmo tempo arrojadas, que ganharam também textura com o xadrez, que, apesar de já clássico, promete ser um hit; listras, veludo e couro.