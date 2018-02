New Model Army comemora 30 anos de carreira em SP

Eles não aprenderam. E, como o tempo mostrou, nem precisaram. O último disco dos ingleses, "Today Is a Good Day", de 2009, por exemplo, foi produzido em meio ao colapso de Wall Street do ano anterior, cuja faixa de abertura, homônima, celebra o declínio da economia americana. "Eles tinham reivindicado a vitória/ Eles parecem tão idiotas agora", são algumas das palavras ácidas que saem da boca de Sullivan na canção. Nem a nova alfinetada proibiu o New Model Army de voltar aos Estados Unidos na turnê de celebração do 30º aniversário da banda.

A cidade escolhida para a estreia não poderia ter sido outra: Nova York, nos dias 3 e 4 de setembro. "Sempre tivemos uma relação engraçada com a América", conta Sullivan, 54 anos, vocalista e guitarrista da banda, com seu sotaque britânico carregado, diretamente da sua casa, em Bradford, na Inglaterra. A segunda parada da turnê comemorativa é justamente São Paulo, onde tocam amanhã e sábado, no Citibank Hall.

A terceira passagem promete ser diferente das duas primeiras (em 1991 e 2007). Avessos a reproduzir no palco um material antigo, o New Model Army abre nova exceção nesta série de apresentações - a primeira foi em 2000, quando completou 20 anos na estrada. A banda pretende apresentar, pelo menos, quatro músicas de cada um dos 13 álbuns lançados. Isso significa 52 canções divididas nas duas apresentações.

"Queremos dar aos fãs a oportunidade de ver, ao vivo, músicas que não teriam em qualquer outra turnê", explica Sullivan. "Normalmente, focamos as apresentações nas composições do último disco lançado, não em raridades". Os shows em São Paulo seguirão o mesmo script de Nova York. O início se dará com uma performance acústica e, depois de uma breve parada, os ingleses voltarão para completar o repertório com instrumentos elétricos. Uma oportunidade de viajar pelo tempo, com um pós-punk temperado por letras críticas e guitarras pesadas. As informações são do Jornal da Tarde.

New Model Army - Citibank Hall (Av. Jamaris, 213, Moema). Tel: (011) 4003-6464. Sexta (17) e sábado (18), às 22h. R$ 80 a R$ 150, para um dia. R$ 126,00 a R$ 290,00, para os dois shows.