Neverland: voos em tributo a Jackson A empresa de helicópteros Channel Island informou ontem que está reservando pacotes para fãs de Michael Jackson sobrevoarem o rancho de Neverland, na Califórnia, na sexta-feira e no sábado. No dia 25, completam-se dois anos da morte do rei do pop. De acordo com a empresa, o voo de meia hora terá valor de US$ 175 por pessoa. Há também a opção de um pacote privado para três passageiros, que sai por US$ 500. Um porta-voz da companhia informou que mais de cem pessoas já reservaram passagens para os voos que terão início às 9 horas de sexta. Jackson morreu no dia 25 de junho de 2009, aos 50 anos, após uma overdose de remédios. / AP